Avinor kunngjer taxfree-kontraktar

Allereie frå 11. januar vil det vere mogleg å melde seg på konkurransen, skriv E24.

– Vi har vore svært fornøgd med dagens drivar Travel Retail Norway. No ønskjer vi å gå ut i den internasjonale marknaden for å sikre at vi framover får dei beste vilkåra og dei beste butikkane, seier konserndirektør Joachim Lupnaav Johnsen for kommersielt område i Avinor.

Verdien av kontrakten er estimert til rundt 30 milliardar kroner, og dette omfattar heile kontraktsperioden frå 2023 til 2027

– Ved å samarbeide med verdas beste og mest effektive operatørar, sikrar vi eit økonomisk grunnlag som gjer at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt og drifte flyplassnettverket vårt også i åra som kjem, seier Johnsen.

