FHI: Ny mutasjon av koronaviruset oppdaga i Storbritannia

Det var avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet som opplyste om det endra viruset under pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen tysdag.

– Ein ny mutasjon av viruset funnen i Storbritannia. Det kan sjå ut som om viruset kan vere litt meir smittsamt. Det er årsaka til at Storbritannia går ut med dette såpass tidleg før meir grundige analysar er gjort som anten kan stadfeste eller avkrefte meiningane om smittsamheit, seier Line Vold.

FHI vil følgje situasjonen med virusa i Storbritannia nøye og vil halde utkikk etter liknande virusvariantar i Noreg.

– Så langt har vi ikkje sett denne virusvarianten i Noreg. Det er ingen indikasjon på at viruset gir meir alvorleg sjukdom og har ikkje haldepunkt for å seie at det får betydning for den vernande effekten av vaksinen, seier Vold.

