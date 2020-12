Frp kastar ut fylkesleiar i Oslo – set fylkeslaget under administrasjon

innenriks

– No er det nok. Det går ei grense, slo Frp-nestleiar Sylvi Listhaug fast på ein hasteinnkalla pressekonferanse tysdag kveld, der ho stilte saman med partileiar Siv Jensen.

Dei to kunngjorde sentralstyrevedtaket om å ekskludere Ugland Jacobsen, medan Oslo Frp blir sett under administrasjon.

Eksklusjonen kan ankast inn for Frps landsstyre innan to veker.

Mistillit mot Siv Jensen

Bakgrunnen for eksklusjonen er fleire utsegner frå Ugland Jacobsen som blir tolka som mistillit mot partileiar Siv Jensen.

I juni uttalte Ugland Jacobsen at han ville vrake Jensen frå stortingslista i Oslo, og seinare har han sagt at han vil dra partiet i nasjonalkonservativ retning. I sommar fekk Ugland Jacobsen gjennomslag i fylkespartiet for ein resolusjon om å gjere partiet til eit «patriotisk fyrtårn.»

– Fylkesleiaren i Oslo har hatt ei rekkje overtramp. Partiet har fått mange negative tilbakemeldingar frå heile landet både frå medlemmer i partiet og veljarar på måten han frontar partiet på. Leiinga har fått tydeleg tilbakemelding om at no må det ryddast opp. Slik framferd som vi har sett frå leiaren i Oslo Frp, kan ikkje tolererast, seier Listhaug.

– Ugland Jacobsen ønskjer seg eit heilt anna parti. Det er heilt greitt å vere usamd med leiinga, og det er stor takhøgd i Framstegspartiet, men det er ikkje rom for illojalitet mot lovlege fatta vedtak, slår Siv Jensen fast.

– Problemet er at krefter i Oslo aktivt har jobba for at Frp skal vere eit anna parti med ein annan ideologi. Dette har vorte grundig nedstemt og verkar destruktivt i ei tid der alle burde dra i same retning. Dei som ønskjer at Frp skal vere noko anna enn eit liberalistisk folkeparti, bør finne seg noko anna å gjere, seier ho.

– Politisk usemje

Det er likevel ei forståing av situasjonen som Ugland Jacobsen ikkje deler.

– Eg er litt overraska sidan eg ikkje følte at dei hadde noka sak. Det som er meir overraskande, og nesten sjokkerande, er at dei legg ned Oslo Frp, seier Ugland Jacobsen til TV 2.

I fjor vart Bergen Frp lagt ned etter langvarige, interne konfliktar.

Han reagerer òg kraftig på skuldingane om illojalitet.

– Det er ei heilt grunnlaus skulding. Det einaste eg har gjort, er å ønskje ei kursjustering der vi set folk og land meir først, seier han.

Mållause og sjokkerte

Både Frp-nestor Carl I. Hagen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er sjokkerte over eksklusjonen av Oslo-fylkesleiaren. Begge er rekna som Ugland Jacobsens støttespelarar.

– Eg er sjokkert og skjønnar ikkje noko. Eg ser fram til å få litt forklaringar, og det får eg ikkje i kveld, er Hagens korte kommentar til NRK.

– Eg er sjokkert, mållaus og lei meg. Utover det har eg ingen kommentar, seier Tybring-Gjedde til Dagbladet.

Interimsstyre

Oslo Frp får no utnemnt eit interimsstyre beståande av kjende Frp-profilar som Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos. Av desse er berre Peter Myhre frå Oslo.

Nominasjonsprosessen til stortingsvalet neste år som skulle ha funnet stad i januar, blir utsett til mars.

(©NPK)