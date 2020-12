Konkurransetilsynet varslar 21 milliardar kroner i gebyr til daglegvarekjedene for prissamarbeid

innenriks

Konkurransetilsynet meiner kjedene har samarbeidd på ein måte som kan ha ført til høgare daglegvareprisar, skriv tilsynet i ei pressemelding tysdag.

Kjedene har vore samde om å gi prisjegerar tilgang til butikkane til kvarandre for å hente inn omfattande prisinformasjon, og har òg aktivt følgt opp denne semja.

Konkurransetilsynets førebelse vurdering er at kjedene har brukt informasjonen frå prisjegerane til å koordinere prisinga, og at dette kan ha ført til høgare daglegvareprisar for forbrukarane.