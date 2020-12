Konkurransetilsynet varslar milliardgebyr til daglegvarekjedene for prissamarbeid

innenriks

– Det er ikkje prisjegerverksemda og den opphavlege bransjenorma frå 2010 i seg sjølv vi meiner er ulovleg, men at det sidan 2011 har vorte etablert ei felles forståing mellom kjedene der dei har utvikla ein praksis som har løfta prisane på ei rekkje produkt, seier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet til NTB.

Gjennom avtalen som vart inngått i 2010 mellom Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har kjedene vore samde om å gi prisjegerar tilgang til butikkane til kvarandre slik at dei kan registrere prisane i butikkhyllene hos konkurrentane.

Tysdag varsla tilsynet at dei vil påleggje dei tre store daglegvareaktørane gebyr på til saman 21 milliardar kroner for dette samarbeidet. Aktørane har frist til 15. april neste år med å komme med eit tilsvar, før tilsynet kjem med eit endeleg vedtak på eit seinare tidspunkt.

Kan ha ført til høgare prisar

Konkurransetilsynets førebelse vurdering er at kjedene har brukt informasjonen frå prisjegerane til å koordinere prisinga, og at dette kan ha ført til høgare daglegvareprisar for forbrukarane.

– Vi ser svært alvorleg på denne typen koordinering, og har derfor varsla at vi vurderer å påleggje gebyr, seier konkurransedirektør Lars Sørgård i ei pressemelding.

Han legg til at kjedene har gitt uttrykk for at dei har nytta informasjonen til å konkurrere hardt.

– Konkurransetilsynets førebelse vurdering er likevel at daglegvarekjedene har brukt prisinformasjonen til å avgrense konkurransen. Dei har i ei rekkje tilfelle brukt informasjonen på ein slik måte at det kan ha løfta prisane, seier han.

Våren 2018 gjennomførte Konkurransetilsynet rassia hos Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, og tok omfattande beslag i interne dokument hos kjedene.

– Etterforskinga vår viser at praksisen med skanning av prisar i butikkane til kvarandre kan ha ført til at kjedene saman har pressa prisane oppover.

Ber konkurransedirektøren vurdere stillinga si

Både Norgesgruppen og Coop avviser overfor NTB at dei har brote konkurranselova. Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop seier at dei har vore i dialog med Konkurransetilsynet etter rassiaen

– Dei har òg ei rettleiingsplikt. Viss dei meiner at prisjegerane har svekt konkurransen, har Konkurransetilsynet ført forbrukarane bak lyset i ti år. Då må konkurransedirektøren og medarbeidarane hans vurdere om dei er skikka til å gjere jobben dei er sette til, seier Takle Friis.

Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet seier at dei avdekte forholda som dei etter ei førebels vurdering meiner bryt med konkurranselova, gjennom informasjonen dei sikra i rassiaen i 2018.

– Vi valde òg å sjå nærare på informasjonsflyten mellom kjedene i 2016 fordi den på det tidspunktet hadde vorte mykje meir omfattande, utan at vi på det tidspunktet hadde nokon konkret mistanke. Desse undersøkingane førte til at vi tok beslaga i 2018, og dette leidde igjen til dette gebyrvarselet, seier han.

– Dette er noko som har gått føre seg i ti år. Kunne de ha reagert tidlegare?

– Det var i 2016 vi vurderte at vi ville sjå nærare på prisjegerverksemda. Så kan ein stille spørsmål om vi burde ha reagert før når vi no sit på den informasjonen vi har i dag etter å ha gjort ei etterforsking, men det var altså etter ein auke i prisinnhentinga til kjedene vi valde å undersøkje dette nærare.

Har hatt dialog

Gabrielsen seier at det er riktig at tilsynet har vore i dialog med daglegvareaktørane undervegs i etterforskinga, og at dei har ønskt rettleiing om kva som skal til for at etterforskinga skal avsluttast med avhjelpande tiltak, altså utan gebyr.

– Men vurderinga vår er at denne saka ikkje har eigna seg for avhjelpande tiltak, og derfor har vi ikkje gått i dialog om dette. Vi har ei generell plikt til å rettleie om konkurranselova, og vi hadde ei sak i 2007 som dreidde seg om informasjonsutveksling der vi gav konkret rettleiing til kjedene om konkurranselova og reglane, seier han.