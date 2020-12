Koronakrisefond kan bli honningkrukke

innenriks

Førre veke fall dei siste brikkene på plass i forhandlingane om Next Generation EU, det gigantiske gjenreisingsfondet på 750 milliardar euro som skal løfte EU ut av krisa.

Noreg deltek ikkje i fondet. Men utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ser likevel gode moglegheiter for norske bedrifter når pengane skal delast ut.

– Det er rett og slett slik at dei landa som legg planar for korleis dei skal nyttiggjere seg desse midla, vil ha behov for å engasjere kommersielle aktørar på fleire område, seier ho.

Grøn omstilling og digitalisering

For å hjelpe næringslivet har regjeringa gitt alle norske utanriksstasjonar i Europa instruks om å kartleggje kva moglegheiter som ligg i fondet.

Førebels er biletet litt blanda, fortel utanriksministeren. Mønsteret har at planlegginga er komme lenger i dei landa som vil få mest i støtte, som Hellas og Spania.

Det som likevel er klart, er at ein stor del av potten vil gå til grøn omstilling og digitalisering.

– Det er to område som passar norsk næringsliv og norsk teknologi veldig godt, seier Eriksen Søreide til NTB.

– Og det vi ser som eit tilleggsmoment, er at dette er område der norske bedrifter allereie i dag er ganske aktive i fleire EU-land, mellom anna gjennom EØS-midlane.

EU tek rekninga

Ho og næringsminister Iselin Nybø (V) har allereie hatt fleire møte med aktørar som NHO og Innovasjon Noreg om saka. Ifølgje utanriksministeren verkar norske bedrifter engasjerte og nysgjerrige på kva moglegheiter som finst.

– Dei vil veldig gjerne ut i nye marknader og ut med ny teknologi.

Men krisehjelpa har ein pris. Fondet skal finansierast ved at EU-kommisjonen tek opp lån i kapitalmarknadene. Desse låna skal vere nedbetalte innan utgangen av 2058.

Samtidig skal EU sikrast nye inntektskjelder til å betale låna med. Slike inntektskjelder kan vere ein ny klimatoll, ein ny digitalskatt eller sal av klimakvotar.

Avviser dilemma

I siste instans er det likevel medlemslanda sjølv som sit igjen med ansvaret. Noreg, derimot, vil ikkje vere med og betale ned EUs gjeld.

– Det er ikkje naturleg at Noreg skulle delta i eit slikt låneopptak, seier Eriksen Søreide.

Ho ser det ikkje som noko dilemma at norske bedrifter kan tene på ein kriseinnsats som Noreg ikkje er med på å betale for.

– Nei, eg ser eigentleg ikkje det dilemmaet. Dette er middel som EU finansierer gjennom låneopptak, seier Eriksen Søreide.

Ho understrekar at dette heller ikkje er noko EU-sida har teke opp.

– Det har ikkje vore noko tema i møte med EU-sida, og Noreg har heller ikkje vorte spurt om det. Men for at planane skal kunne gjennomførast, er dei avhengige av kommersielle aktørar.

EØS-bidrag

Utanriksministeren legg til at Noreg allereie er ein stor bidragsytar til økonomisk og sosial utjamning i Europa gjennom EØS-midlane.

Samtidig er Noreg fullt ut integrert i den indre marknaden. Og der er det stor etterspurnad etter og interesse for norske løysingar, fastslår Eriksen Søreide.

– Når det er interesse for norske varer og tenester, norske produkt, norsk teknologi, så meiner eg det er openbert at vi bør bidra frå norske styresmakter med å leggje forholda til rette for norsk næringsliv viss dei ønskjer å satse.

