Mann dømt til 100 dagar i fengsel for å spreie hemnporno

Mannen må i tillegg betale 75.000 kroner i oppreisning til kvinna, skriv Rett24.

Kvinna hadde samtykt til å bli filma då dei var kjærastar, mot at mannen lova å ikkje vise videoen, som var av seksuell karakter, til nokon. Etter at forholdet tok slutt, oppdaga ei venninne, via den lokale chattekanalen på Jodel, at filmen låg ute på pornonettstaden Pornhub, ifølgje dommen frå Hardanger tingrett.

Filmen var lasta opp av ein person med eit kvinneleg brukarnamn, og ekskjærasten nekta for å ha noko med delinga å gjere. Men etterforskinga til politiet viste at den aktuelle brukaren var laga via IP-adressa til mannen i hans eigen bustad, og at filmen var lasta opp frå same stad.

Politiet fann òg at dei anonyme Jodel-meldingane som fortalde nærmiljøet om filmen, var sende frå ruteren tiltalte hadde heime, og frå ein ruter på arbeidsplassen hans medan han var på jobb.

Kvinna har fått store psykiske problem etter hendinga, og retten kom til at oppreisninga bør setjast 50 prosent høgare enn det som ifølgje retten vil vere normalt for denne typen saker.

