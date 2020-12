Mann tiltalt etter at politiet fann 51 handgranatar og «Kjakans» stolne maskinpistol

innenriks

Det var 19. februar i år at politiet fann store mengder sprengstoff, våpen og ammunisjon i ulåste kasser i eit lagerlokale i Fredrikstad.

Ifølgje Fredriksstad Blad, som først omtalte tiltalen, aksjonerte politiet mot bedrifta etter eit tips frå ein intern varslar.

No er ein mann tiltalt for ulovleg innehav av våpena. Blant våpena fann politiet òg ein maskinpistol som krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby hadde donert til Forsvarsmuseet, før han seinare vart stolen. Mannen er derfor òg tiltalt for heleri.

I tillegg er han tiltalt for å ha teke vare på våpena og eksplosiva på ein uforsvarleg måte. Ifølgje tiltalen låg alt i metallkasser på ein pall i lageret, utan at det var nedlåst på nokon måte.

– Gjenstandane var tilgjengelege for alle arbeidstakarane. Ved innbrot i bygget kunne gjenstandane bli borttekne. Ved brann i bygningen kunne alle eksplosiva detonere, med stor fare for området rundt og dei som oppheldt seg der, heiter det i tiltalen.

