Noregs Banks tilsynsorgan fann smotthol i Tangen-avtale

Tangen valde etter press frå fleire hald å gi bort eigardelen sin i livsverket sitt, forvaltarselskapet Ako Capital, til den velgjerande organisasjonen Ako Foundation.

Han måtte kvitte seg med eigarskapen for å unngå habilitetsproblem som sjef for oljefondet. 54-åringen uttalte at «alle band er brotne for alltid» då han kunngjorde avgjerda i august.

No peikar Noregs Banks tilsynsorgan på at avtalen ikkje er heilt vasstett, skriv Dagens Næringsliv. Representantskapet meiner nemleg at Tangen kan kjøpe tilbake eigardelen når han ein gong sluttar som oljefondssjef.

Tilsynsorganet har derfor bede hovudstyret i Noregs Bank om å gjere greie for korleis dei kan hindre eit slikt potensielt tilbakekjøp.

