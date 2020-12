Norgesgruppen avviser brot på konkurranselova

innenriks

– Vi avviser kategorisk at bransjenorma og bruken av prisjegerar er brot på konkurranselova. Vi meiner at prisjegerverksemda har ført til lågare prisar og vore bra for forbrukarane, seier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, til NTB.

Tysdag morgon varsla Konkurransetilsynet at dei vil gi Norgesgruppen, Rema og Coop til saman 21 milliardar kroner i gebyr etter at daglegvarekjedene gjennom den såkalla bransjenorma har gitt prisjegerar tilgang til butikkane til kvarandre for å hente inn prisinformasjon. Norgesgruppen, som er den største daglegvareaktøren i landet, har fått varsel om eit gebyr på 8,8 milliardar kroner.

– Vi vil setje oss grundig inn i dette varselet og gå i dialog med Konkurransetilsynet, seier Rømmerud.

Gebyrvarselet kjem etter at Konkurransetilsynet i 2018 gjennomførte ein rassia hos daglegvarekjedene. I byrjinga av november i år sa Norgesgruppen einsidig opp bransjenorma, som vart inngått i 2010, og stengde med det ute prisjegerane til konkurrentane frå butikkane sine. Seinare følgde Coop og Rema etter.

– Vi har prøvd å gå i dialog med Konkurransetilsynet undervegs i denne saka, men det har vist seg å vere vanskeleg. Vi forstod likevel at det ville komme noko frå dei, seier Rømmerud.

– Kva gjer de dersom dialogen med tilsynet ikkje fører fram?

– Neste klageinstans er Konkurranseklagenemnda, men vi vil først gå i dialog med tilsynet og deretter vurdere vidare tiltak.

