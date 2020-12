Nybø om daglegvarebransjen: Alvorleg viss dette stemmer

innenriks

Konkurransetilsynet varslar til saman 21 milliardar kroner i gebyr til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for prissamarbeid.

– Denne saka er ikkje avslutta. Det er eit varsel om vedtak. No skal dei det gjeld, få tid til å svare. Viss det stemmer at kjedene har samarbeidd om prisar, er det alvorleg, seier Nybø til NTB.

– Prissamarbeid har store konsekvensar for konkurransen og er forbode etter konkurranselova, legg ho til.

Nybø peikar på at ho ikkje sjølv kan ta stilling til påstanden om prissamarbeid.

– Dette er det Konkurransetilsynet som har myndigheit til å vurdere. Dei har kompetanse, styresmakt og fridom til å vurdere desse sakene.

Nybø understrekar at offentlegheita ikkje er kjent med detaljane i funna tilsynet la fram tysdag.

– Eg er oppteken av at daglegvaremarknaden skal fungere godt, med god konkurranse og godt vareutval. Derfor har vi styrkt Konkurransetilsynet med pengar for at dei skal kunne følgje med.

