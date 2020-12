innenriks

– Oslo Frp har vorte eit problem for mange i partiet. Vi har fått mange tilbakemeldingar frå tillitsvalde og folkevalde over heile landet og reaksjonar frå veljarar som er bekymra for utviklinga i Oslo. Derfor tek vi no tak i dette, sa partileiar Siv Jensen (Frp) då ho møtte pressa etter eit sentralstyremøte tysdag ettermiddag.