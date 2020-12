Politiet: Framleis grunn til å mistenkje par etter barnedødsfall

innenriks

Politiet uttalte måndag at dei meinte å kjenne dødsårsaka for spedbarnet etter at den førebelse obduksjonsrapporten var ferdig. Tysdag seier politiadvokat Line Dreyer Ramberg til Trønder-avisa at politiet jobbar med fleire moglegheiter og at dei fryktar vitne kan bli påverka dersom informasjon kjem ut.

– Siktinga om grov vald består, men medisinske forklaringar er heller ikkje avvist. Den endelege obduksjonsrapporten på nyåret kan gi endå fleire svar, men vi meiner framleis at det er skilleg grunn til mistanke mot paret, seier Ramberg.

Spedbarnet var plassert av barnevernet hos det no sikta paret. Dei to, ein mann og ei kvinne, vart i Inntrøndelag tingrett fredag varetektsfengsla i fire veker, sikta for grov familievald eller medverknad til det. Kvinna fekk seinare redusert varetektsfengslinga til to veker i Frostating lagmannsrett.

– Siktinga og mistanken mot dei sikta består. Eg vil ikkje vurdere om han er svekt eller styrkt. Men rapporten ser ikkje bort frå at det kan vere andre årsaker til at barnet døydde, seier politiadvokaten til Adresseavisen.

Politiet er tilbakehaldne med å gi ut detaljar frå etterforskinga eller frå den førebelse obduksjonsrapporten. Etterforskarane er mellom anna redde for at vitne som enno ikkje er avhøyrde, kan bli påverka av opplysningar som kjem ut. Mellom anna seier Ramberg at andre barn kan vere involverte i saka, og at det kan bli aktuelt å avhøyre dei.

– I så fall er det ikkje unaturleg at dei vil bli avhøyrde gjennom tilrettelagde avhøyr, seier Ramberg.

