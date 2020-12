Regjeringa opnar for fleire typar personlege skilt

innenriks

Sidan 2017 har det vore lov å bruke personlege kjennemerke på bil med skilt i vanleg storleik.

– Regjeringa ønskjer å opne for at fleire skal kunne setje eit personleg preg på kjennemerka på køyretøyet sitt. Viss ønsket er eit personleg skilt i amerikansk storleik på bil, eller personleg skilt på motorsykkel eller tilhengjar, så opnar forslaget nettopp opp for det, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).



Dagens ordning for personlege kjennemerke gjeld berre i ordinær storleik, altså 52x11 centimeter. No blir eit forslag sendt på høyring som opnar opp for at personlege kjennemerke skal bli tilgjengeleg i endå fleire storleikar.

Forslaget opnar for stort og høgt skilt (34x21 cm), lite og smalt (30x8,5 cm), lite og høgt (22x15 cm), amerikansk skilt (30x15 cm) og skilt til tilhengjar (47x11 cm).

Dersom forslaget blir vedteke, vil ordninga sannsynlegvis vere på plass sommaren 2021, opplyser Samferdselsdepartementet.

(©NPK)