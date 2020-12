Riksrevisjonen kritisk til oppfølginga av Equinors utanlandsinvesteringar

innenriks

Det er konklusjonen i ein rapport frå Riksrevisjonen tysdag.

Olje- og energidepartementet (OED) har heller ikkje hatt tilstrekkeleg merksemd retta mot bidraget til utanlandsinvesteringane i Equinors lønnsemd, meiner Riksrevisjonen.

Departementet har heller ikkje hatt tilstrekkeleg oversikt over innhaldet i Equinors offentlege rapportering, heiter det.

Riksrevisjonen kallar mangelen som «kritikkverdig». Dette er det lågaste av Riksrevisjonens fire nivå av kritikk.

Kritisert USA-satsing

Det siste året har Equinors USA-satsing fått mykje og hard kritikk.

Når det gjeld forventningar til rapportering, tilrådde Finanstilsynet i 2014 Equinor å rapportere USA som eit eige segment. Equinor valde ikkje å etterkomme tilrådinga, og viste til bransjepraksis.

– Departementet aksepterte grunngivinga til selskapet for ikkje å etterkomme tilrådinga til tilsynet, skriv Riksrevisjonen.

Forskrift om land-for-land-rapportering gjorde at Equinor frå 2014 årleg har rapportert meir omfattande om utanlandsverksemda. Departementet har gitt uttrykk for at delar av denne rapporteringa er vanskeleg tilgjengeleg.

I 2020 sette statsråden fram forventningar om meir openheit frå Equinor om resultat frå utanlandsinvesteringane og meir tilgjengeleg og relevant informasjon om verksemd i USA, påpeikar Riksrevisjonen.

Mangla oversikt

Riksrevisjonen meiner OED ikkje har hatt nok merksemd på bidraget utanlandsinvesteringane har i Equinors lønnsemd. Ifølgje rapporten har OED i liten grad nytta rekneskapsdata frå Equinors land-for-land-rapportering i dei interne analysane sine.

I staden har departementet hatt «overdriven merksemd på oljeproduksjonen», ifølgje Riksrevisjonen.

I rapporten kjem det òg fram at OED etter Riksrevisjonens vurdering hadde for dårleg oversikt over innhaldet i Equinors offentlege rapportar.

Det var først gjennom omtale i media at departementet vart klar over betydninga av dei rapporterte tapa i USA. Tapa var større enn departementet var klar over.

Olje- og energidepartementet forvaltar eigarskapen til staten på 67 prosent av aksjane i Equinor ASA. Målet med eigarskapen i Equinor er høgast mogleg avkasting over tid. Equinor har etablert ei betydeleg verksemd internasjonalt. I dag er tyngdepunktet i USA.

