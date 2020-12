Smittenedgangen stansar – tiltak blir forlengde til januar

innenriks

Smittenedgangen er i ferd med å flate ut fleire stader i landet og regjeringa fryktar at mange vil bli smitta i samband med julefeiringa. Auka reiseverksemd, både til og frå utlandet og mellom kommunar kan føre til spreiing av viruset og auka smittepress. Dette kan bety ei ny smittebølgje.

Under pressekonferansen til regjeringa tysdag åtvara helseminister Bent Høie (H) mot ei endring i den positive utviklinga etter fallet i smittekurva dei siste vekene. Han åtvara òg personar som har symptom, men unngår å teste seg fordi dei vil sleppe å feire jul i karantene.

– Det må ein ikkje gjere. Det kan bety at ein tek auka risiko for å smitte dei aller næraste i samband med julefeiringa. Eg vil understreke på det aller sterkaste at har ein symptom eller har vorte smitta, så må ein teste seg, seier Høie.

Ikkje senk skuldrene

Høie sa at dei nasjonale koronatiltaka vil vere gjeldande fram til andre halvdel av januar før ei ny vurdering vil bli gjort. Folkehelseinstituttet viser til at fallet i utviklinga har flata ut.

– I sum betyr det at vi ikkje kan senke skuldrene. Vi må halde i gang tiltaka som vi veit hjelper. Det er naturleg at samvær tek seg opp i samband med jula, og vi blir ikkje overraska viss vi ser ein auke i smittetal etter jul, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Arbeidstilsynet har auka kontrollane mot arbeidslivet for å avdekkje om arbeidsgivarar lèt tilsette gå på jobb i strid med reglane om karanteneplikt.

– Vi må alle følgje dei nasjonale råda for å unngå at smitten aukar på nytt, seier Høie.

Ny kunnskap

Helseministeren seier det kjem stadig ny kunnskap om koronaviruset. Han viser til erfaringar frå andre land og ei vurdering frå Helsedirektoratet og FHI som har sett på den norske strategien om å teste, og korleis karanteneordninga fungerer.

I dei førebelse svara er begge er samde om at negativ test på dag sju i karantene, vil vere like bra smittefagleg som ti dagars karantene, opplyste Høie på pressekonferansen. I tråd med vurderinga frå Helsedirektoratet vil Høie likevel ikkje endre karanteneordningane før tidlegast etter jul.

Tyskland pressar EU

Tysdag opplyste kjelder til det tyske tidsskriftet Bild at EUs legemiddelbyrå EMA vil godkjenne koronavaksine for bruk i Europa og Noreg før jul etter press frå Tyskland. Den tyske regjeringa vil skunde på godkjenningsdatoen for Pfizer og Biontech frå 29. desember til 23. desember.

Ifølgje Bilds kjelder vil EU no gå inn for vaksinegodkjenning 23. desember.

Tysklands helseminister Jens Spahn sa tysdag formiddag at målet er å få ei godkjenning før jul.

Utstyr blir sendt ut

Helsedirektoratet startar tysdag utsending av sprøyter og anna utstyr til kommunane, slik at dei skal vere klare når den første koronavaksinen kjem.

Vaksineutstyret blir fordelt etter talet på innbyggjarar, slik at alle kommunar får utstyr til å vaksinere ein like stor del av befolkninga.

– Vi forventar at ein stor del av befolkninga vil ønskje å ta vaksine. Vi har derfor kjøpt inn 11,4 millionar sprøytar og 14 millionar sprøytespissar, sa assisterande helsedirektør Geir Stene Larsen.

