Tre dagars ventetid på koronatest i Trondheim

– Det er ingen tvil om at pågangen som er no, er det største trykket vi har hatt nokon gong, seier fungerande kommuneoverlege Elizabeth Kimbell i Trondheim kommune til Adresseavisen.

Avisa sjekka tysdag moglegheitene for å teste seg, og fekk først opp ledig time fredag 18. desember.

– Målet vårt er at alle med symptom skal få test så snart som mogleg, og helst innan eitt døgn. Det er klart at vi no har svært stor pågang i samband med den auka smitteførekomsten, seier Kimbell, og legg til at dei har auka testkapasiteten.

Måndag vart det registrert 23 nye koronasmitta i Trondheim.

