Einslege minstepensjonistar får 4.000 kroner ekstra

innenriks

Pengane blir betalte ut så snart det er teknisk mogleg. Men truleg vil det dryge fram mot sommaren før pengane kjem, på grunn av eit stort behov for manuelle utbetalingar.

Det kjem fram av semja onsdag mellom regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF og Framstegspartiet om salderinga av årets statsbudsjett.

– Inkludert den tidlegare budsjettsemja sørgjer vi i dag for at einslege minstepensjonistar får fleire tusen kroner ekstra i 2021, seier Framstegspartiets finanspolitikar Hans Andreas Limi til NTB.

Auka fleire gonger

KrFs finanspolitikar Tore Storehaug peikar på at enkeltløyvinga kjem i tillegg til auken som har komme for einslege minstepensjonistar dei siste åra og neste år.

– KrF har i forhandlingar tre gonger før auka summen med 4.000 kroner, og i budsjettsemja for 2021 blir den auka med 5.000 til, seier han til NTB.

I budsjettsemja tidlegare i haust vart det semje om at einslege minstepensjonistar får ein årleg auke på 5.000 kroner, med verknad frå juli 2021. Også pengane som i tråd med semja på onsdag blir sette av, blir altså utbetalte neste år.

Ifølgje ei utrekning frå Arbeids- og sosialdepartementet vil ei påplussing på 4.000 kroner til alle einslege minstepensjonistar koste om lag 300 millionar kroner

– Ikkje i mål

Samtidig har Frp og SV saman fremja eit forslag om å endre pensjonsreguleringa med mål om betre og meir føreseieleg inntektsvekst, i tillegg til ein opptrappingsplan for minstepensjonen.

Limi kallar nyheita på onsdag eit stort steg i riktig retning, men understrekar at Frp ikkje er i mål.

– Frp vil no halde fram kampen for å styrkje kåra til pensjonistane. Vi vil bruke momentet vi no har fått inn i forhandlingane om eit nytt pensjonsforlik, til å betre inntektsveksten til pensjonistane òg framover, seier han.

Etter det NTB kjenner til, jobbar opposisjonen med å prøve å gjere om eingongsbeløpet Frp og regjeringa har vorte samde om til ei varig heving av minstepensjonane, eller i det minste å sikre at vedtaksteksten ikkje ser bort frå det.

Eit anna tema i forhandlingane er at ny regulering av pensjonane òg skal gjelde for 2020-pensjonane sjølv om det først blir innførte i 2021. Det vil i så fall innebere at pensjonistane neste år vil få etterbetalt mellomlegget frå årets underregulering på 0,75 prosent og det som ville vore eit gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i år. Ifølgje anslag frå Arbeids- og sosialdepartementet er det snakk om 350 millionar kroner i 2020 og 500 millionar kroner som heilårseffekt.

