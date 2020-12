Høgsterett avviser reklamasjonsfrist ved krav om erstatning etter flyforseinking

innenriks

Bakgrunnen for saka er at ein passasjer reiste med flyselskapet Finnair 8. august 2016 og vart tre timar forseinka. Han fremja krav om erstatning for forseinkinga 12. november same år.

Ifølgje den europeiske flypassasjerforordninga har passasjerar rett til å krevje kompensasjon ved forseinka flyging, og standardkompensasjonen for reiser på meir enn 35.000 kilometer er 600 euro, skriv E24.

Flyselskapet avslo likevel kravet til mannen og viste til at det måtte setjast fram innan rimeleg tid, og at rimeleg tid var to månader etter flyginga.

– Denne saka hamnar i Høgsterett fordi dette gjeld svært mange passasjerar. Mange er ikkje klar over rettane sine, seier advokaten til flypassasjeren, Christina Steimler, til Rett24, som omtalte saka først.

Finnair vann i lagmannsretten, men no har Høgsterett altså gitt flypassasjeren medhald.

Retten meiner ifølgje E24 at dei tre omsyna som tradisjonelt grunngir ei reklamasjonsplikt, innsettingsomsynet, bevissikringsomsynet og spekulasjonsomsynet, i lita grad gjer seg gjeldande i saker som dette.

Ifølgje erstatningsnettstaden Airhelp er no Sverige er det einaste landet i Europa der det gjeld ein reklamasjonsfrist på 60 dagar.

I tillegg til dei 600 euroa i erstatning til passasjeren, må Finnair og NHO ut med nesten éin million i sakskostnader.

