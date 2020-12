innenriks

Dommen fall onsdag, og var ein tilståingsdom. Kvinna har brote Luftfartslova.

I sommar vart kvinna kontrollert for promille på Oslo lufthamn Gardermoen medan ho var på jobb på eit innanriksfly som kom frå ein annan stad i Noreg og skulle vidare frå Gardermoen seinare på dagen. Promillen var på om lag 0,3.

Retten legg vekt på at kvinna var klar over at ho hadde drukke alkohol kvelden før flyginga, og har erkjent ansvar for at ho var påverka medan ho var på jobb.

