Koronapakken til oljenæringa har heva investeringslysta

innenriks

I april anslo ein studie at oljeinvesteringane ville bli halvert fram mot 2020. No trur bransjeorganisasjonen at investeringane neste år vil liggje på 178 milliardar kroner. I ein investeringsanalyse spår Norsk olje og gass at investeringane vil halde fram med å liggje på mellom 160 og 170 milliardar kroner fram til 2025.

Dette er lågare enn spådommane før koronakrisa slo til, men langt høgare enn ein såg for seg i vår.

– Det er ei stemningsendring i næringa. Mange arbeidsplassar er redda, og prosjekt som vil gi fellesskapet store inntekter, blir gjennomført i tråd med planane før koronakrisa. Vi vil rette ein stor takk til stortingsfleirtalet som sikra tiltakspakken, seier administrerande direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass.

(©NPK)