Liten sjanse for juleidyll på vêrfronten

innenriks

– Det er ikkje akkurat juleidyll, seier vakthavande meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det er relativt mildt i Noreg generelt, og det blir grått og vått gjennom helga, legg ho til.

Svakt håp for kvit jul

Dette gjeld særleg i dei sørlege delane av Noreg, fortel ho.

I Nord-Noreg er det denne veka noko kaldare, med minusgrader fleire stader.

– Men det blir mildare gjennom helga og moglegheit for regn langs kysten i Nordland og Troms, seier Eikill, som legg til at prognosane er litt meir uvisse for Finnmark.

Prognosane blir òg meir uvisse utover i neste veke og før sjølvaste julaftan.

– Ein kan jo håpe at prognosane endrar seg mot midten av neste veke, seier Eikill.

– Men ein burde unngå for høge voner om ei kvit jul, legg ho til.

Varmare klima

Årets gråvêr blir kopla til klimaendringar, som dei siste 30 åra har ført til at desember-temperaturen på Austlandet har auka med 1,2 grader og redusert sjansen for kvit jul.

– Viss du bur i Oslo, er det 60 prosent sjanse for at du får snø på julaftan. Tidlegare var det 80 prosent sjanse for snø på julaftan, sa klimaforskar Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt i ei pressemelding fredag.

– Liknande endringar ser vi òg for andre byar og tettstader på Aust- og Sørlandet, la ho til.

Temperaturendringane har òg ført til høgare snøgrense og lågare snødjupne.

OK på fjellovergangane

Mildvêret er likevel gode nyheiter for dei som legg ut på ferd over fjellet i førjulstida.

– Det er ikkje stengt, og det ser ikkje ut til at det blir for ille ruskevêr på dei mest kjende fjellovergangane, seier trafikkoperatør Mikael Olsen til NTB onsdag.

Han opplyser likevel at mellom anna Valdresflye nord for Beitostølen truleg vil halde julestengt.

– Men det er stort sett OK forhold, legg han til.

Glatt

Mildvêret og temperaturar rundt 0 grader kan likevel føre med seg andre utfordringar.

– Det kan gi problem med føret, og det kan vere glatt, åtvarar Olsen, som understrekar at ein ikkje nødvendigvis kan sjå om det er glatt.

Han tilrår køyrande å ta ein ekstra titt på vêrforholda før dei legg ut på turen.

– Og berekn god tid, og køyr forsiktig, understrekar han.

