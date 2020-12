Mann tiltalt for to sovevoldtekter – risikerer forvaring

innenriks

Ifølgje tiltalen valdtok mannen i 30-åra ein annan mann på eit hotellrom i Oslo 16. januar i år. Den fornærma var ute av stand til å motsetje seg valdtekta fordi han sov og var rusa.

Berre ein månad tidlegare – 13. desember i 2019 – vart den tiltalte mannen prøvelauslaten frå fengsel etter å ha sona ein valdtektsdom på fire år. Ifølgje Avisa Oslo vart mannen her dømt for å ha valdteke to menn i høvesvis 2014 og 2015.

I tillegg til valdtekta i januar i år, er mannen i den nye tiltaleavgjerda òg tiltalt for ein sovevoldtekt av ein mann som skal ha skjedd i 2011.

Aktor i saka, statsadvokat Ingrid Vormeland Salte, seier til Avisa Oslo at tiltalepunktet for valdtekta i 2011 har komme fram som følgje av etterforskinga av den på hotellrommet i Oslo i januar i år.

I tiltalen skriv påtalemakta at dei kan komme til å be om forvaring når rettssaka skal opp i Oslo tingrett 12. januar. Det er sett av sju dagar til saka.

(©NPK)