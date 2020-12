Noreg gir EU 34.000 tonn torsk i Svalbardsona

innenriks

Svalbardsona er ei fiskevernesone på 200 nautiske mil rundt kystlinjene til Svalbard. Her anerkjenner ikkje EU norsk kontroll over fiskebestanden. Til neste år gir Noreg likevel bort eit fiske på 34.864 tonn torsk til EU i Svalbardsona, og dessutan 7.500 tonn annan fisk, skriv Nationen.

Det er rundt halvparten av kva Noreg fiskar sjølv i området i eit normalår.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) stadfestar at det ikkje er snakk om noko kvotebyte for fisken vi gir frå Svalbardsona.

– Fartøy frå Noreg, Russland, EU og Færøyane er gitt tilgang til å fiske torsk i vernesonen. EU får 27.295 tonn torsk her i 2020. Dette inngår ikkje i eit kvotebyte og er basert på fiske frå EU-land før sona vart oppretta, seier Ingebrigtsen.

Noreg håpar at det å gi bort desse kvotane vil verke konfliktdempande, ifølgje seniorforskar Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Det er ein måte å unngå at ein skaper meir konflikt enn kva ein ser på som nødvendig, seier Østhagen til Nationen.

Han har forska på både fiskeri og tryggingspolitikk omkring Svalbard og nordområda og seier Noreg fryktar konflikt om råderetten over den økonomiske sona rundt Svalbard.

– Noreg er redd for at eit EU-land tek spørsmålet om fiskevernesona og norsk sokkel til EU-domstolen i Haag, og at vi skulle tape. Det er nok det verste Noreg kan sjå for seg, seier Østhagen.

