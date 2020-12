Nye dystre tal for bedriftene – NHO slår krisealarm

innenriks

– Dette er kjempeille. Uansett kvar vi snur oss, så er det dårleg nytt. Og det er ekstra dårleg for Oslo, seier NHO-direktør Ole Erik Almlid til Børsen/Dagbladet.

NHO-undersøkinga viser at 17 prosent av bedriftene på landsbasis planlegg oppseiingar som følgje av korona. I hovudstaden svarer nær kvar tredje bedrift at dei planlegg det same.

16 prosent av bedriftene slit med å betale rekningane som ligg til forfall, medan i Oslo er delen på 22 prosent. Regjeringas kompensasjonsordningar varer til 1. mars. Men dei må forlengjast, seier Almlid.

– Dette er ein heilt ekstraordinær situasjon. Vi veit at det kjem til å bli betre i 2021, men det blir ikkje betre allereie frå mars. Dette er nye og veldig tydelege signal frå oss, seier han.

Noreg førebur seg no på den nært kommande vaksinasjonen. Onsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at ho håpa den kan starte allereie før nyttår.

– Vi ventar på vaksinen, og det har komme gode nyheiter om at utrullinga kan skje raskare enn tidlegare anteke. Men vi startar på ingen måte på null når vi skriv 1. januar. Tvert om må vi stålsetje oss for at 2021 vil bli mykje verre enn mange trur. Dette er ikkje løyst over natta, og mange vil slite tungt i lang tid, seier NHO-direktøren.

