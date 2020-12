Regjeringa vil gi dagpengemottakarar permanent rett til utdanning

innenriks

Ordninga vart innført som eit mellombels koronatiltak 20. april og er foreslått å gjelde til 1. juli neste år. Regjeringsforslaget som onsdag blir sendt på høyring, vil gjere ordninga permanent etter dette.

– Det er smart at folk som mellombels står utanfor arbeidslivet, kan bruke denne perioden på kompetanseheving, seier statsminister Erna Solberg (H) i ei pressemelding.

– Vi veit at auka kompetanse for mange kan gjere vegen tilbake i jobb kortare. Ved å leggje betre til rette for opplæringsmoglegheiter, kan vi forhindre langtidsarbeidsløyse, legg ho til.

Kunngjeringa til regjeringa har i hovudsak vorte godt motteken av hovudorganisasjonen Akademikerne.

– Det er eit godt grep for at vi skal komme styrkt ut av krisa og for å sørgje for at den enkelte kan bruke tida si på å fylle på kompetansen sin, seier leiar Kari Sollien.

Ho understrekar likevel at ordninga ikkje vil hjelpe studentane som er permitterte frå deltidsjobbar.

– Dei må òg sikrast ei inntekt dei kan leve av i denne krisa, legg ho til.

