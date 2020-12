Ryddejobb i gang i Oslo Frp – andre lokallag reagerer

innenriks

For det nye interimsstyret blir det hektisk møteverksemd framover.

– Vi må no sørgje for at vi får snakka med alle som skal talast med, og får ei oversikt over nominasjonsprosessen. Det blir ei aktiv møteverksemd dei neste dagane med bydelslaga og bystyregruppa, seier konstituert fylkesleiar Ketil Solvik-Olsen i Oslo Frp til NTB.

Ryddejobb

Han fekk ryddejobben i Oslo Frp tysdag saman med andre Frp-profilar som Per-Willy Amundsen, Jon Georg Dale, Kari Kjønaas Kjos og Peter N. Myhre, då Frps sentralstyre valde å gi den demokratisk valde fylkesleiaren Geir Ugland Jacobsen sparken.

Men det betyr ikkje at Oslo Frp er lagt ned. Det er berre medlemmene i fylkesstyret som er ramma av saka, presiserer Solvik-Olsen.

– Stort sett alt av organisasjon i Oslo blir drive som før. Inntrykket av at alt er sett på pause dei neste månadene, er feil.

– Oppgåva vår er å leggje til rette for ein god organisasjonskultur og få Oslo Frp til å blomstre, føyer konstituert fylkesnestleiar Per-Willy Amundsen til.

Førebu årsmøte og stortingsliste

Hovudjobben til interimsstyret blir no å førebu årsmøtet i fylkeslaget, der eit nytt styre skal veljast, og dessutan førebu nominasjonsmøtet til stortingslista. Begge delar vil truleg skje i mars, men dato er førebels ikkje sett.

– Vi skal jobbe for å få etablert eit nytt styre med demokratisk valde representantar, seier Solvik-Olsen.

Interimsstyret har òg overteke jobben til den gamle valkomiteen.

– Vi skal no setje oss ned og diskutere korleis vi skal gjere dette. Det er viktig at prosessen blir så riktig og ryddig som mogleg, seier Solvik-Olsen.

Tankegods

På spørsmål om eksklusjonen av Ugland Jacobsen kan få konsekvensar for andre i Oslo Frp som har stilt seg bak tankegodset hans, som noverande stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, svarer Solvik-Olsen at alle varsla Frp har fått, har retta seg mot den tidlegare fylkesleiaren.

– Ugland Jacobsen vart ikkje ekskludert på grunn av tankegodset sitt, men på grunn av manglande vilje og evne til å innordne seg partivedtaket.

– Det er bra med meiningsmangfald, men det er naturleg at dei som blir nominerte på stortingslista, stiller seg bak Frps partiprogram. Den vurderinga må Tybring-Gjedde sjølv gjere, seier han.

– Ikkje hyggjeleg

– Valforskarar har peika på at støyen rundt Oslo Frp kan skade partiet?

– På kort sikt er ikkje dette noko hyggjeleg. Men det er jo nettopp støy det har vore det siste halvåret. Men no ryddar vi opp, og eg trur det vil leggje grunnlaget for at Frp kan femne endå breiare.

– Frp er nøkkelen til å få til eit styringsskifte i Oslo, og den rolla må vi kunne ta, seier Solvik-Olsen.

Frps partikontor hadde onsdag ikkje oversikt over om det har komme mange utmeldingar frå partiet som følgje av eksklusjonen av Ugland Jacobsen.

Lokallag reagerer

Men fleire av Frps lokallag rundt om i landet reagerer sterkt på det som har skjedd.

– For fleire er dette dropen som gjer at dei ikkje vil vere med lengre. Vi har allereie fått fleire utmeldingar, og fleire har trua med å melde seg ut, seier leiar Jim Åge Andreassen i Vestvågøy Frp til NRK.

– Eg er veldig skuffa og sjokkert over at dei valde å ekskludere Geir Ugland Jacobsen. Eg hadde trudd det var meir takhøgd, seier leiar i Arendal Frp Maurith Fagerland.

Fleire reagerer òg på utsegna til nestleiar Sylvi Listhaug til NRK onsdag om at Frp frå no av vil vere hardare i klypa mot medlemmer som frontar eit nasjonalkonservativt standpunkt.

– Eg opplever majoriteten i Frp som nasjonalkonservative. Eitt av dei fremste politiske førebileta mine er Christian Tybring-Gjedde, seier Kassandra Petsa i Nordland Frp.

