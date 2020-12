Sju av ti nordmenn fryktar at sommarferien neste år blir påverka av koronasituasjonen

innenriks

Norsk koronamonitor frå Opinion har spurt 12.000 nordmenn om dei fryktar at sommarferien i 2021 også kan bli påverka av koronasituasjonen.

71 prosent svarer ja til dette, 18 prosent seier nei, medan 10 prosent svarer at dei ikkje veit.

Delen som no seier ja, har auka med 30 prosentpoeng på eit halvt år. I juni var det 41 prosent som svarte at dei frykta at ferien neste år ville bli påverka av korona.

– Sjølv om vaksinar er dagar unna, vil pandemien halde fram. Det vil ta tid å vaksinere ei befolkning og ei verd. Nordmenn forventar ikkje ein heilt normal sommar neste år heller, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

(©NPK)