Solberg bekymra for lange køar etter brexit

Solberg tok temaet opp då ho heldt den oppsummerande pressekonferansen sin onsdag.

Når brexit finn stad, vil vilkåra for handel med Storbritannia blir endra betydeleg, påpeika Solberg. Ho understreka at Noreg er godt førebudd, også om det ikkje skulle lykkast partane å komme fram til ein avtale.

– Vi er godt førebudde på dei fleste situasjonar. Vi har sikra at det ikkje blir tollaukar i handelen med Storbritannia, flytrafikken kan halde fram og rettane til borgarane blir varetekne, sa Solberg.

Trass alt som er gjort for å førebu den nye situasjonen, kan regjeringa ikkje gjere noko for å ta vare på situasjonen for norske bedrifter på britisk side.

– Eg er bekymra for at vanskar med tollbehandling når alle varer skal fortollast. Det kan oppstå flaskehalsar og lange køar på grensa til UK rett over nyttår, sa ho.

