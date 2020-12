Solberg forsvarer avgjerda om karanteneunntak

innenriks

Solberg fekk mange spørsmål knytt til importsmitte då ho onsdag møtte pressa for å samanfatte det siste halvåret. Ho seier ho sjølv var involvert i diskusjonen.

– Dette er ikkje noko Helsedirektoratet eller Helsedepartementet har gjort. Regjeringa har teke avgjerd om dette, sa statsministeren.

– Så er det klart at vi skal sjå gjennom om vi har gjort alt på ein god måte. Men eg forsvarer at vi har gjort det. Eg meiner det er riktig at vi gjorde ei prioritering av det, sa ho.

Avviste at unntak bidrog til smittebølgje

Ho avviste at regjeringa med dette indirekte bidrog til at smitten auka utover hausten, noko som har ført til kraftig innstramming under den andre bølgja. På spørsmål om kva ho tenkjer om at mange kanskje må feire jul åleine fordi regjeringa opna opp for arbeidsinnvandrarar, svarte ho:

– Eg er ikkje samd i premissen.

Solberg påpeika at 10 prosent av koronasmitta kan knytast til importsmitte, men at gjestearbeidarar berre representerte 38 prosent av denne delen.

– Det betyr 3,8 prosent av smittetilfella. Hovudsmitteutviklinga var ikkje gjestearbeidarar, sa Solberg.

Litt høflegheit?

Ei SMS-utveksling som Aftenposten avdekte mellom politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet og organisasjonen Norsk industri, har vekt oppsikt.

– Kanskje folk skal vere litt meir høflege med kvarandre, sa Solberg om korleis ho reagerte på meldingane som vart sende.

Saka får politisk etterspel i Stortinget, der delar av opposisjonen har skulda regjeringa for å la Norsk industri få leggje vilkår som kan ha overstyrt smitteverntiltak.

– Vanleg å samarbeide om smittevernreglar

Solberg meinte at kritikken for SMS-kontakten mellom departementet og ein lobbyorganisasjon er feilslått. Alle smittevernreglar er laga i tett samarbeid med dei bransjane som er ramma, påpeika ho.

– Det hadde vore heilt umogleg dersom vi skulle sitje å teikne og fortelje eller om Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet skulle gjere det for kvar einskild bransje. Det har vi verken kapasitet til eller kunnskap nok om, sa Solberg.

Ho viste til at kvart enkelt departement har kontakt med bransjen sin, og at ein samarbeider om å forme reglane. I tilfelle der det er uvisse, blir spørsmåla tekne vidare til smittevernstyresmaktene.

– Det synest eg vart litt underspelt i måten vi jobbar med smittevernreglane på i dekninga, sa ho.

Solberg seier dei aller fleste bedriftene er profesjonelle aktørar som har stor eigeninteresse av å hindre smitteutbrot, og som derfor har vore svært opptekne av å følgje reglane.

(©NPK)