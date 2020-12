Tollaksjon avdekte ulovleg import av trua dyre- og planteartar

innenriks

Ei sending med 26 belte av krokodilleskinn vart stansa på Oslo lufthamn Gardermoen på grunn av manglande innførselsløyve. Ei sending av kosttilskot med innhald av kaktus vart stansa på Postens austlandsterminal utan utførsels- og innførselsløyve.

Begge tilfella var forsøk på eksport og import som er i strid med i Washingtonkonvensjonen (CITES), som vernar artar mot å bli utrydda gjennom internasjonal handel. Dei to beslaga var begge på liste B, ei liste over artar som kan bli trua dersom handelen ikkje blir regulert.

Handel med trua artar aukar

Miljødirektoratet, som deltok i aksjonen, beslagla begge sendingane.

– Ulovleg handel med trua artar aukar internasjonalt. Det er derfor viktig at vi samarbeider med Tolletaten både i Noreg og internasjonalt for å kjempe mot slik miljøkriminalitet, seier seksjonssjef Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Dei fleste brot på regelverket gjeld innførsel og utførsel utan nødvendige løyve.

– Vi stansar jamleg sendingar til privatpersonar og firma, og vi ser at manglande kunnskap om regelverket ofte går igjen, seier seniorrådgivar Britt Hilde Øiseth i Tolletaten, og legg til at det er importøren og eksportøren sin ansvar å kontrollere at sendinga er lovleg.

– Vi ser òg at importørar medvite prøver å innføre varer dei veit dei ikkje har nødvendig løyve til å innføre.

Over 45.000 levande dyr og plantar

Internasjonalt vart det under aksjonen beslaglagt meir enn 2.000 sendingar med artar regulert i CITES.

Blant beslaga var 1,3 tonn elfenbein, 56.000 kilo marineprodukt og 950 tonn taumar.

Det vart òg gjort beslag av over 45.000 levande dyr og plantar. Blant desse var det 1.400 skjelpadder og 6.000 skjelpaddeegg, 1.160 fuglar og 1.800 reptil.

