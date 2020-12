Aafløy markerte bompengeavskjed med bybaneprotest

innenriks

– Vi har ingen planar om å melde oss inn i noko parti. Og vi skal i alle fall ikkje starte eit nytt, sa Aafløy på ein felles pressekonferanse torsdag ettermiddag saman med dei to andre avhopparane Rolf Erik Scott og Per Jørgensen.

– Det vi held på med, er politikk for innbyggjarane i byen vår. Vi gjekk ikkje inn i politikken for å drive partiarbeid, seier Aafløy.

Dagen etter at dei tre overraskande forlét partiet, gjorde dei greie for valet – på parkeringsplassen til Joker-butikken i Ervik nord for Bergen sentrum. Staden var ikkje tilfeldig valt.

– Det er stor strid om bybanetraseen frå Åsane og tvers gjennom dette området. I staden for å leggje banen gjennom fjellet, vil byrådet ha bane og sykkelveg gjennom bustadområdet og over golfbanen. Innbyggjarane blir overkøyrde om bystyret får viljen sin, seier Aafløy.

Han lovar å halde fram med å kjempe for saka han vart vald inn i bystyret på.

– Vi er like mykje imot bompengar, bybane betalt av bilistar, vindmøller og offentlege overgrep mot innbyggjarane.

Aafløy understrekar at det ikkje ligg nokon konflikt bak utmeldinga. Men han føler han opplever meir byråkratisering av partiet og bystyret. Avhopparane meiner dei no kan leggje meir energi i arbeidet for veljarane.

