Alle dei 50 Moria-flyktningane er klare

– No har vi endeleg motteke 50 namn på flyktningane som Hellas har plukka ut for flytting frå Moria-leiren til Noreg. Dette håpar eg betyr at vi kan ønskje dei alle velkommen til Noreg om ikkje altfor lenge, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB.

– Forholda i leiren er krevjande, og det å få henta ut desse familiane er høgt prioritert frå norsk side. Greske styresmakter har no fått fortgang i prosessen. Det har teke tid, og pandemien har forseinka uttaket ytterlegare, seier KrF-leiaren.

Det var Vårt Land som først melde at namna på dei 50 er klare. Flyktningane kjem til Noreg i januar og februar neste år, opplyser assisterande kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i UDI til avisa.

– Det kjem både store og små syriske familiar. Det er snakk om foreldre med barn, så ingen besteforeldre er inkluderte til dømes, seier han.

Flyktningane må kunne dokumentere eller sannsynleggjere at dei er syriske statsborgarar. Dei må òg vere ein del av ein familie med mindreårige barn.

– Dette er barnefamiliar som kjem frå ein svært sårbar situasjon. Det er svært gledeleg at dei no endeleg er eit steg nærare å komme til Noreg, seier Venstre-leiar Guri Melby til NTB.

UDI fekk 9. september instruks om å starte arbeidet med å relokalisere flyktningar frå Hellas til Noreg. Dette var same dag som storbrannen på Lesvos, der heile Moria-leiren brann ned. Alle dei rundt 7.500 bebuarane har sidan vorte husa i ein provisorisk leir.

