Berre ein av ti er positive til Wizz Air

I undersøkinga seier heile 63 prosent at dei er svært eller ganske negative til å flyge med Wizz Air, skriv Fri Fagbevegelse.

Spørjeundersøkinga viser at kvinner er meir negative til å reise med selskapet enn menn, og at dei eldre er meir skeptiske enn dei yngre.

Dei som bur i Nord-Noreg, er meir skeptiske enn dei som bur på Austlandet.

Sidan selskapet i oktober lanserte planane om å byrje innanriksflygingar i Noreg, og starta med flygingane månaden etter, har selskapet fått kritikk mellom anna for arbeidsforholda til dei tilsette i selskapet. Statsminister Erna Solberg (H) er blant dei som har stilt seg bak ein boikott av selskapet.

Også fleire fagforeiningar har oppmoda til boikott av det omdiskuterte selskapet, som har fått rykte på seg som fagforeiningsknusar etter at dei sa opp tilsette som fagorganiserte seg.

Sjølv er Wizz Air overraska over mottakinga dei har fått i Noreg, men har tidlegare sagt at det ikkje har noko betydning for satsinga i Noreg.

