DNB spår kraftig bustadprisvekst òg neste år

innenriks

DNB Markets held framleis på at Noregs Bank vil byrje rentehevingane sine i mars 2022. Det er meir enn eit halvt år tidlegare enn sentralbanken sjølv har angitt, skriv Finansavisen.

Men før desse rentehevingane byrjar, har bustadprisane halde fram veksten. Her ventar analytikarane heile 8 prosent oppgang i 2021. Av dette kjem over halvparten av at prisveksten var så sterk i år. Sjølv utan prisauke neste år, vil gjennomsnittleg bustadpris liggje 4,4 prosent over 2020-nivå.

I tillegg kjem 0,6-0,9 prosent månadleg prisvekst i starten av 2021, før utsiktene til rentehevingar dempar bustadprisveksten mot slutten av året, trur Kyrre Aamdal og Oddmund Berg.

I den siste oppdateringa si for året, anslår DNB Markets vidare at fastlands-BNP fell med 3,4 prosent i år, men at veksten vil vere 4 prosent i 2021.

(©NPK)