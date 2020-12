Dette veit vi om koronavaksinasjonen

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) stadfesta onsdag at vaksinasjonen truleg kan starte i romjula eller nyttårshelga. Det skjer etter at vaksinen frå Pfizer og Biontech er godkjent i EU, noko som truleg skjer måndag 21. desember.

* Regjeringa har bestemt at vaksinen blir gratis.

* Det er frivillig å ta han.

* Det er ikkje nødvendig å ringje fastlegen for å be om å bli vaksinert.

Dei som skal bli vaksinerte, vil bli tekne kontakt med, understreka helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i byrjinga av desember.

Eldre først

Eit viktig spørsmål å få avklart er kven som skal stå først i køen. Det vil sannsynlegvis vere avgrensa tal på vaksinedosar i dei første leveransane.

Gruppene som er prioriterte, er eldre – i første omgang vil det i stor grad gjelde bebuarar på sjukeheimar – risikogrupper og helsepersonell.

Ei ekspertgruppe frå Folkehelseinstituttet har spesifisert nærare korleis prioriteringslista bør sjå ut. Risikogruppa omfattar:

* Bebuarar i sjukeheimar

* Personar over 65 år

* Personar i alderen 18–64 år som har ein eller fleire sjukdommar som kan gi auka risiko for alvorleg forløp og død viss dei blir smitta.

* Helsepersonell kan bli prioritert høgare viss smittepresset aukar. Det kan vurderast om nokre grupper helsepersonell bør få vaksinen tidlegare.

* Vaksinasjon vil i første omgang ikkje blir tilrådd til barn og unge under 18 år.

* Sannsynlegvis vil ikkje gravide blir tilrådd vaksinasjon fordi vaksinen ikkje er testa på denne gruppa.

Ikkje levande virus

Mange lurer på kva slags biverknader ein kan få, eller om det er risiko knytt til å ta vaksinen. Folkehelseinstituttet forklarer:

– Ingen av vaksinekandidatane inneheld levande koronavirus, så ein får ikkje covid-19 av å ta dei.

– Men ein kan som ein biverknad få forbigåande symptom som minner om det ein kan ha ved til dømes mild influensa. Dette er biverknader som viser at immunforsvaret jobbar med vaksinen, og altså ikkje covid-19 sjukdom.

Alle vaksinar har biverknader, men dei fleste er milde og forbigåande. Nokre biverknader blir først oppdaga når vaksinen blir teken i bruk og blir gitt til mange fleire og meir varierte grupper enn i studiane, heiter det i Folkehelseinstituttets oppsummering.

To dosar

Utstyr til vaksinasjon er bestilt og er allereie på veg ut. Det er til dømes sprøyter, sprøytespissar, desinfeksjonsserviettar, plastdunkar for avfall og mykje anna.

Innan fredag denne veka skal alle norske kommunar ha planane klare for korleis vaksinasjon kan gjennomførast. Det er nødvendig med to dosar per person for at vaksinen er effektiv.

Pfizer-vaksinen må lagrast i 70 minusgrader, og det medfører logistikkutfordringar. Vaksinen vil bli frakta i eigne fryseboksar til fleire regionale mottaksstader der han så vil bli distribuert vidare.

Når kommunane får vaksinen, skal han takast vare på ved 2–8 grader. Den vil halde seg få dagar etter opptining, noko som betyr at detaljerte planar for vaksinasjon må vere på plass slik at alle vaksinar kan bli sette i det korte tidsvindauget der vaksinen er haldbar.

(©NPK)