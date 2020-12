Fagfolk i brei protest mot billegare snus, brus og alkohol

innenriks

I oppropet står det at kunnskapsgrunnlaget blir ignorert, og at det aller viktigaste verkemiddelet for å påverke kosthaldsvanane våre i sunnare retning har vorte fjerna.

Over hundre organisasjonar, foreiningar, fagpersonar, ekspertar og helseaktørar reagerer på at regjeringa har inngått eit budsjettforlik med Frp, der avgiftene på ei rekkje såkalla grensehandelutsette varer, som snus, sukker og alkohol, vart sett ned.

– Det gjer vi fordi vi opplever at det er så brei allmenn forståing for at avgifter er eit viktig verkemiddel, seier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross, som frontar oppropet, til Aftenposten.

Oppropet blir fredag sendt til statsminister Erna Solberg.

