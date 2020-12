Fysikalsk behandlar dømd til tre og eit halvt års fengsel for overgrep mot pasientar

innenriks

Ifølgje dommen hadde mannen i 40-åra over fleire år seksuell omgang med ei rekkje kvinnelege pasientar og kollegaer på sin eigen klinikk i Gudbrandsdalen. No er han dømd i Sør-Gudbrandsdal tingrett for å ha misbrukt stillinga si til å ha skaffa seg seksuell omgang med fire av pasientane og for å ha befølt ein femte pasient.

I tillegg er han dømd for overgrep mot ei kvinne som jobba for familien hans.

Mannen er òg dømd til å betale kvinnene til saman rundt 500.000 kroner i oppreisning og erstatning. Tingretten frådømde òg mannen retten til å jobbe som behandlar i fem år.

Mannen erkjende ikkje straffskuld. Han meiner at alle tilfella der han har erkjent seksuell kontakt har skjedd under samtykke.

Forsvararen til mannen, advokat Mette Yvonne Larsen, seier til NRK at mannen ankar dommen.

– Han er overraska og skuffa over dommen, fortel ho.

