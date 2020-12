Havarikommisjonen ber Statens vegvesen gjennomgå regelverk etter frontkollisjon i Volda

innenriks

I frontkollisjonen i Volda 20. oktober 2019 omkom ei mor og ei dotter som sat i baksetet i ei stasjonsvogn, medan ein person vart hardt skadd. Personane som sat framme i begge bilane, overlevde ulykka med berre lettare skadar.

Undersøkinga har vist at bakseteryggen vart kraftig deformerte, samtidig som den hadde forsterkingar og var godt innanfor regelverkskrava til styrke, heiter det i rapporten frå kommisjonen.

– Tryggleiken i midten i baksetet var direkte knytt til korleis ein delt bakseterygg klarer å motstå belastinga frå passasjer og bagasje plassert i bagasjerommet. I dette tilfellet bidrog usikra, men godt plassert bagasje til store deformasjonar på bakseteryggen, skriv kommisjonen.

Havarikommisjonen er bekymra for at regelverket som omhandlar tryggleiken i baksetet, ikkje er vareteken, og at det heller ikkje er etablerte kollisjonstestar for midtre passasjerplass i baksetet.

Derfor er tilrådinga frå kommisjonen at Statens vegvesen gjer ei vurdering med sikte på å forbetre regelverket for tryggleiken til baksetepassasjerar. Kommisjonen meiner òg at Vegvesenet må informere The Working Party on Passive Safety (GRSP) i FN om ulykka og funna i undersøkinga.

