Koronastengde grenser gir historisk høgt sal for Vinmonopolet

innenriks

I november var auken på 43 prosent samanlikna med november i fjor. Veksten er størst i kommunane som ligg nærast Sverige. Bråstoppen i grensehandelen har ført til store geografiske salsforskjellar.

I Viken er auken på heile 74 prosent, medan i Møre og Romsdal har salet auka med 20 prosent.

– Fleire kommunar langs svenskegrensa har ein vekst godt over 100 prosent hittil i år, men alt dette er stader der Vinmonopolet hadde eit ganske lågt sal per innbyggjar før koronasituasjonen, seier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Grensenær auke

Vinmonopola i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad har alle meir enn dobla salet i november samanlikna med november i fjor. I Kongsvinger har salet auka med 182 prosent. I Troms og Finnmark har to kommunar opplevde ein nedgang i salet frå i fjor. I Skjervøy gjekk salet ned med 11 prosent, medan Bardu har redusert omsetninga med 10 prosent.

Hyttekommunen Hol toppar statistikken over mest sal per innbyggjar. Hittil i år er det handla 46,4 liter per innbyggjar. Vinmonopolet viser til høge tal òg i andre hyttekommunar der mange har opphalde seg i staden for å reise til utlandet.

I andre enden av skalaen finn du Kautokeino der salet på Vinmonopolet utgjer 3,8 liter per innbyggjar.

Redusert skjenking

Stansen i grensehandelen er ikkje den einaste årsaka til den eventyrlege omsetningsveksten for Vinmonopolet.

– Også betydeleg redusert skjenking på barar, restaurantar og kafear bidreg til å forklare den historiske salsauken, seier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

(©NPK)