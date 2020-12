Noreg dømt for menneskerettsbrot mot Imran Saber

innenriks

Telefonen vart beslaglagd då politiet etterforska ei sak der Saber var fornærma. Han opplyste då at han inneheldt teiepliktige meldingar mellom han og to advokatar som forsvarte han i ei sak der han var sikta.

Saber – som er straffedømt ei rekkje gonger og mellom anna har fått kallenamna «Onkel Skrue» og «David Toskas finansminister» – vart seinare frikjent i denne saka.

Rettferdig rettargang

Oslo tingrett bestemde at desse meldingane skulle silast ut av eksterne ekspertar før politiet fekk tilgang til telefonen. Endra praksis i Høgsterett førte etter kvart til at denne silinga ikkje vart fullført før politiet overtok telefonen.

Saber meinte dette krenkte retten til ein rettferdig rettargang og respekt for korrespondanse. Han tok derfor saka til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Dissens

Sidan Saber vart frikjende, meiner EMD han ikkje kan hevde å vere fråteken retten til ei rettferdig behandling i retten. Eit fleirtal på seks dommarar meiner derimot at artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen – som vernar retten til eit privatliv, inkludert respekt for korrespondanse – vart broten. Den sjuande dommaren tok dissens på dette punktet. Også det vart grunngitt med at Saber vart frikjende og at han derfor ikkje hadde lide nokon skadde.

Staten er dømd til å betale 7.000 euro i erstatning. Det svarer til 74.000 kroner med dagens kurs.

(©NPK)