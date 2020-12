Politiet har framleis ikkje funne bilføraren som køyrde på ein politibetjent

innenriks

– Verken gjerningsmannen eller bilen er funne enno, seier politiadvokat Julia Bratberg ved Follo politistasjon til VG.

Det var like etter klokka 15 onsdag ettermiddag at hendinga skjedde ved ein bensinstasjon i Vestby i Akershus. Under ein kontroll av ein raud Mercedes sette føraren bilen i revers og rygga på ein politibetjent, før vedkommande køyrde frå staden. Politiet meiner påkøyringa vart gjort forsettleg. Ifølgje Bratberg vart politibetjenten lettare skadd i hendinga.

Ho presiserer at føraren av bilen ikkje er den same som eigaren av bilen, men ho ønskjer ikkje å svare på om bilen var stolen eller lånt.

Operasjonsleiar Stein Walle i Aust politidistrikt seier til Østlandets Blad at dei har ei klar oppfatning om kven gjerningspersonen er.

– Men vi veit ikkje kvar han gøymer seg. Vi vil tilrå at vedkommande melder seg, så slepp han å sjå seg over skuldrene framover, seier Walle.

Han seier at politiet ikkje har noko «voldsomt aktivt søk», men at dei har håp om å finne vedkommande.

(©NPK)