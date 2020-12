Raudgrøn «julegåve» til lærarane i Stortinget

innenriks

Forslaga er ein del av ein pakke på i alt 16 forslag som Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV la fram i Stortinget torsdag.

– Dette er den raudgrøne julegåva vår til alle lærarar og dei som er opptekne av at elevar skal møte ein kvalifisert lærar, seier Aps Torstein Tvedt Solberg til NTB.

Pakken er òg eit signal om ein kraftig dreiing i skulepolitikken om venstresida vinn valet neste år, understrekar han.

Manglar tusenvis

Dei tre partia peikar på at Statistisk sentralbyrå (SSB) har berekna at Noreg vil mangle 5.800 lærarar innan 2040, og at det har vore ein stor auke i talet på ukvalifiserte som underviser i skulen sidan Solberg-regjeringa overtok i 2013.

I tillegg er det ein til dels kraftig nedgang i opptaket til lærarutdanningane i år. Tal frå Unit og Samordna opptak viste at utdanningane for grunnskulelærarar, både på barne- og ungdomstrinnet, samla sett har ein nedgang i søkjartala på 9 prosent.

Ifølgje forslagsstillarane er det særleg kravet om karakter 4 i matematikk som blir eit hinder for mange som vil ta lærarutdanning.

– Kravet har vore symbolpolitikk frå regjeringa som berre har ført til tomme studieplassar og fleire ufaglærte lærarar i norsk skule, seier SVs Mona Fagerås.

Vil ha konkrete tiltak

Dei raudgrøne vil i staden erstatte firarkravet med breiare og meir treffsikre opptakskrav, som til dømes auka snittkarakter.

Forslagsstillarane vil òg ha Stortinget med seg på å be regjeringa om å leggje fram ei eiga stortingsmelding om rekruttering av lærarar med konkrete tiltak for å sikre nok kvalifiserte lærarar i heile grunnopplæringa.

I tillegg krev dei at avskiltinga av lærarar blir stansa med tilbakeverkande kraft, og at regjeringa set i verk målretta tiltak for å få tilbake «reservestyrken» av lærarar som jobbar utanfor skuleverket.

– I tillegg må kommunane og fylka få betre økonomi for å kunne tilsetje fleire lærarar, seier Sps Marit Knutsdatter Strand.

(©NPK)