SAS får éin million kroner i bot av Luftfartstilsynet

innenriks

Framleis står det att for stor restanse på refusjonskrav til SAS, og tvangsmulkten er skriven ut basert på status per 1 desember. Det vil i januar igjen takast stilling til om flyselskapet har oppnådd tilstrekkeleg med behandla saker på uteståande refusjonar, heiter det i ei pressemelding frå tilsynet.

Norwegian oppfyller heller ikkje i tilstrekkeleg grad flypassasjerforordninga, men på grunn av rekonstruksjonsprosessen som flyselskapet er inne i, kan tilsynet førebels ikkje fatte noko vedtak.

Tusenvis av flypassasjerar har venta over eit halvt år på refusjon for kansellerte reiser, og Luftfartstilsynet varsla tidlegare i haust at flyselskap med for mange ubehandla refusjonskrav kunne få tvangsmulkt.

(©NPK)