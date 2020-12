Sak mot norsk barnevern avvist av menneskerettsdomstol

innenriks

Klaga gjaldt retten til familieliv i ei sak der fem barn frå ein norsk-rumensk pinsevennfamilie vart plassert i fosterheim i 2015. Det lokale barnevernet mistenkte at barna vart utsette for fysisk avstraffing frå foreldra.

Saka fekk mykje internasjonal merksemd og store protestar både i Noreg og utlandet. I 2016 kom barna tilbake til familien. Foreldra flytta deretter tilbake til Romania med barna.

I samband med at EMD såg på saka, har staten påpeika at familien ikkje har nytta alle moglegheiter til å få saka prøvd i Noreg. Derfor meiner staten at saka ikkje kunne behandlast i Strasbourg. Det er Menneskerettsdomstolen samd i og har derfor avvist saka.

