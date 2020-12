Tørris Jæger blir ny generalsekretær i Regnskogfondet

innenriks

Frå 1. april skal han leie arbeidet til organisasjonen for å stanse øydeleggingane av regnskogane i verda.

– Eg er både glad og stolt over å bli valt til generalsekretær for Regnskogfondet. Det neste tiåret vil definere om vi klarer å nå dei livsviktige måla verda har sett seg for å redde klima på kloden, seier Jæger i ei pressemelding.

Som utanlandssjef i Noregs Røde Kors har han leidd 60 tilsette i Noreg og 130 internasjonalt tilsette i 17 land og hatt ansvar for eit budsjett på 1,4 milliardar kroner. No vil han bruke erfaringa til å styrkje Regnskogsfondets internasjonale satsing.

(©NPK)