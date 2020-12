15 nye koronatilfelle i Kongsberg

innenriks

Kongsberg-ordførar Kari Anne Sand (Sp) seier til Laagendalsposten at kommunen opplever situasjonen som krevjande, men at det er kontroll på smittevegar og handteringa av dei smitta.

– Det er jo positivt at smittetala har gått noko ned i dag. Vi veit jo ikkje kor mange smittetilfelle vi får i morgon, så vi kan ikkje seie at vi har kontroll på utviklinga, men vi håpar at det held fram med å gå ned. Men vi må sjå an morgondagen, seier Sand.

Ifølgje avisa blir smittetilfella i kommunen knytte opp til to miljø.

Sju av smittetilfella fredag blir knytte til kommunale institusjonar. Torsdag vart det registrert 25 smittetilfelle, noko som var ny rekord.

