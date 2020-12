904 medarbeidarar i politiet har vore utsette for seksuell trakassering det siste året

innenriks

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal vere ein god og trygg arbeidsplass for alle, og dette viser at vi ikkje er det, seier politidirektør Benedicte Bjørnland i ei pressemelding.

Politidirektøren bad i haust, i samråd med dei tillitsvalde, om ei arbeidsmiljøundersøking knytt til seksuell trakassering i etaten, etter at ein studie avdekte sex-ukultur i politiet.

Mellom anna vart det lagt fram historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlingar i byte mot gunstige vakter eller gode referansar.

Tvinga til seksuelle handlingar

No stadfestar arbeidsmiljøundersøkinga funnet til forskarane.

– Det mest alvorlege eg les, er at ti personar i politiet har vorte tvinga til seksuelle handlingar av ein kollega i 2020. Det smertar å bli presentert for slike funn og eg får vondt av dei ti medarbeidarane som fortel at dei har vorte utsette for overgrep, seier Bjørnland.

– Vi veit ikkje kven desse personane er, på grunn av konfidensialiteten i undersøkinga, og eg ber derfor innstendig om at dei melder overgrepa, seier politidirektøren.

Ifølgje Politidirektoratet er to av tre tilfelle av seksuell trakassering i etaten einskildståande hendingar, medan ein tredel av trakasseringa har vart over tid. Kvinner er meir utsett for uønskt merksemd enn menn. Kvinner under 40 er spesielt utsette, og i denne gruppa har 13 prosent opplevde eitt eller fleire tilfelle av uønskt seksuell merksemd.

I 71 prosent av tilfella er det ein kollega som står for åtferda, og i 28 prosent av tilfella er det overordna. Kvinner blir i høgare grad seksuelt trakassert av menn, medan menn blir seksuelt trakasserte av begge kjønn.

«Knulle-torsdag»

Det var professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking som stod bak forskingsprosjektet som vart presentert i oktober.

Her vart spesielt Politihøgskolen kritisert etter at det mellom anna kom fram opplysningar om «knulle-torsdag», der instruktørar skal ha hatt sex med kvinnelege studentar.

I den ferske undersøkinga som vart presentert fredag, svarer 6 prosent av studentane «ja» på spørsmål om uønskt seksuell merksemd. Delen aukar til 11 prosent (103 personar) når ein inkluderer dei som har opplevd konkret åtferd som er definert som uønskt seksuell merksemd.

– Alvorleg

Bjørnland seier at ho vil følgje opp funna knytt til studentane spesielt tett.

– Når 11 prosent av studentane rapporterer på seksuell trakassering er det alvorleg. Dei fleste tilfella skjer frå medstudentar, eit mindretal av hendingane involverer ein overordna, praksisrettleiar, lærar eller instruktør. Dette er likevel det mest bekymringsfulle, på grunn av skeivskap i maktforholda, seier politidirektøren.