innenriks

Ei eldre kvinne er sikta etter hendinga der ein bil køyrde på fleire personar på Gjermundshavn ferjekai i Kvinnherad måndag 30. november.

Tre kvinner og ein mann, alle over 70 år, vart flogne til Haukeland sjukehus. Fredag opplyste politiet at tre av dei fire no er utskrivne, skriv Bergens Tidende.

Den sikta sjåføren, som også er i 70-åra, fekk førarkortet beslaglagt etter hendinga. Det vart rutinemessig teke blodprøve av vedkommande, som viste at det ikkje var rus inne i biletet.

(©NPK)