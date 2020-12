Industri Energi og NHO Luftfart held fram forhandlingar etter nyttår

innenriks

– Det er nødvendig å bruke meir tid. Vi vil ta opp igjen forhandlingane med NHO Luftfart på nyåret, seier forhandlingsleiar Ommund Stokka i Industri Energi.

Han seier det er krevjande forhandlingar, men opplever at dei går framover. Ifølgje Stokka har forbundet erfart at det finst useriøse aktørar i luftfartsbransjen, som det er nødvendig å demme opp for.

– Vi vil sikre trafikkavtalen mot lønnsdumping innan virkeområdet til avtalen. Det skal vi gjere saman med NHO, seier Stokka.

– Utsiktene for denne bransjen er gode, og vi forventar eit godt resultat for medlemmene våre, sa Stokka før forhandlingane torsdag.

Avtalen som det blir forhandla om, gjeld for Industri Energis medlemmer innan helikopterbransjen offshore, gjennom selskapa CHC Helikopter Service, Bristow og Helione.

(©NPK)